شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش طلب سموحة بتمديد إعارة ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، طلب نادى سموحة الخاص بتمديد إعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق لموسم جديد، عقب انتهاء إعارته للفريق السكندرى نهاية الموسم الجاري.

ولم يبد فايلر قراراً نهائياً بخصوص ناصر ماهر سواء باستعادته أو تجديد إعارته، فى الوقت الذى استقر المدرب السويسرى على عودة الثلاثى المعار أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدى بعد تألقهم اللافت خلال مدة الإعارة.

وطلب فرج عامر رئيس نادى سموحة شراء ناصر ماهر نهائياً من الأهلى أو تجديد الإعارة لمدة موسم آخر لتستطلع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى رأى رينيه فايلر والذى لم يعلن قراره النهائى حتى هذه اللحظة.

Advertisements

على صعيد متصل، يحاول مسئولو الأهلى استغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة حيث يدرس الأهلى فى الاستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبى الفريق الذى ينى الاستغناء عنهم فى إبرام صفقات من أندية أخرى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.