شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون بدأوا حياتهم مع كرة القدم وتألقوا فى الألعاب الشهيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الألعاب الشهيدة فى مصر نجوما لم تختلف شعبيتهم مطلقًا عن نجوم كرة القدم، لما يتمتعون به من شعبية لدى الجماهير، والغريب فى الأمر أنه قبل تألقهم فى الكرة الطائرة أول اليد فهم بدأوا مشوارهم مع الساحرة المستديرة قبل أن يتغير اتجاههم .

يرصد الخليج 365 أبرز نجوم الألعاب الشهيدة الذين بدأوا مشوار الرياضة عن طريق كرة القدم.

أحمد الأحمر

أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، ظهرت موهبته منذ الصغر وهو فى سن السابعة من عمره وبدأ يلعب فى فريق أكبر منه بـ4 سنوات حين انضم لفريق كرة القدم بنادى الزمالك، وكان يلعب كرة اليد أيضاً فى نفس التوقيت، حتى استقر وهو فى سن التاسعة عشرة على استكمال مشواره الرياضى فى اليدن بالرغم من رغبة والده مصطفى الأحمر فى استكمال مشواره فى كرة القدم .

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عبد الله عبد السلام عبد الله عبد السلام

كشف عبد الله عبد السلام، نجم النادى الأهلى فى الكرة الطائرة، عن أسباب اتجاهه لممارسة الكرة الطائرة بالرغم من عشقه للعب كرة القدم. وقال عبد السلام، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه كان يطمح فى لعب كرة القدم بالنادى الأهلى، وبالفعل شارك فى الاختبارات وعمره 11 سنة وقتها، إلا أن عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق والمسئول عن اختبارات الناشئين فى ذلك الوقت قال له مقوماتك ستنجح فى الكرة الطائرة أكثر.

وأشار عبد السلام إلى أن عبد المنعم شطة قام بإحضار أحمد رجب مدرب الطائرة والذى اكتشفه، مؤكدا أنه وفق على الأمر فى ظل حبه للعب للنادى الأهلى تحت أى مظلة .





أحمد صلاح أحمد صلاح

أما أحمد صلاح، نجم الكرة الطائرة فى الأهلى، فبدأ مشواره باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب ولكنه كان يحب الكرة الطائرة أكثر بسبب شقيقه الذى كان يمارس اللعبة ما دفعه إلى ترك كرة القدم .