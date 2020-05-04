شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. محمد عمارة: "مكرونة فرن وفراخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الحادى عشر من شهر رمضان، وقال عمارة إنه سيتناول اليوم "مكرونة فرن وفراخ وسلاطات " .

وقال عمارة مسبقا إن تناول البلح باللبن على الإفطار والسحور أهم وجبة بالنسبة له فى شهر رمضان.

وأشار عمارة إلى أنه يستغل دائما شهر رمضان فى لعب الكرة مع أصدقائه بنادى الشمس قبل الإفطار، ولكن الوضع يختلف هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وأكد محمد عمارة أنه لا يحب العزومات فى شهر رمضان مطلقا قائلا، "لا بعزم ولا بتعزم".

ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة