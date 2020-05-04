شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة تدريبات لـ أحمد الشناوي فى الجيم على أنغام "دورك جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال أدائه بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم، على أنغام مهرجان "دورك جاى".

وكشف مصدر مقرب من الشناوى أن الحارس تحدث مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل البحث له عن عرض مميز فى أحد أندية السعودية، لافتًا إلى أن أحمد الشناوى لا يرغب فى الانتقال لأندية محلية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى جعله يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق السماوى، خاصة أنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال إكرامى لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدى سليمان بشكل أساسى.

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وحصل مسئولو بيراميدز على توقيع شريف إكرامى، الذى حصل على وعد باللعب أساسياً، خاصة أن ملف المشاركة كان واحد من أهم أسباب اتخاذ اكرامي قرارًا بالرحيل عن الأهلي.

وكان مصدر داخل النادى الأهلى قد نفى ما تردد حول تفاوض مسئولى القلعة الحمراء مع أحمد الشناوى، وشدد المصدر على أن الأهلى يُقدّر أحمد الشناوى وإمكانياته الفنية لكن التعاقد معه غير وارد تماماً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن أحمد الشناوى ليس هدفاً للأهلى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه ليس هناك ربط بين رحيل شريف إكرامى وإمكانية التعاقد مع أحمد الشناوى.