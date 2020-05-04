شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تواصل جلسات مناقشة خطط استعدادات الاتحادات لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط الاتحادات المتوقعة فى الفترة القادمة، بحضور اتحادات الملاكمة والرماية والدراجات والريشة الطائرة والخماسى الحديث.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب جميع الاتحادات لتجهيز خطة لمدة 12 شهرا تشمل التصور الفنى للمنتخبات والبطولات والدعم المالى المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم فى مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماعات اليوم المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، وعن اتحاد الملاكمة الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد، ومثل اتحاد الرماية اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد، ومثل اتحاد الريشة الطائرة هشام التهامى رئيس الاتحاد، ومثل اتحاد الدرجات محمد إبراهيم المدير الفنى للمنتخبات، وحضر ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة وعبدالأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة بجانب إدارة الشئون الفنية باللجنة الأولمبية المصرية حيث عقد كل اجتماع مع كل اتحاد بشكل منفرد وناقش كافة التفاصيل الخاصة بالفترة الحالية والقادمة.

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وكانت الاجتماعات بدأت الخميس الماضى مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى وتستمر الاجتماعات غدا الثلاثاء ويوم الخميس القادم مع عدد من الاتحادات الأخرى.

وفى نهاية الاجتماعات سيتم وضع التصور العام لخطة الاتحادات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط لمناقشته من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوضع التصور والخطة المسبقة من أجل مواجهة الظروف الحالية وأثار توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا والمتوقع فى الفترة القادمة حتى يكون هناك خطة جاهزة للتنفيذ فور عودة النشاط الرياضي.