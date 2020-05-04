أحمد ناجي يكشف سبب إعلان جاهزية إكرامي قبل مباراة المغرب رغم إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة، إن الجهاز الفني للمنتخب المصري، أُجبر على الاعتذار لشريف إكرامي حارس النادي الأهلي بعد إعلانهم أنه جاهز لمباراة المغرب بكأس الأمم الأفريقية على الرغم إصابته.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "علاقتي بشريف إكرامى جيدة والخلاف الذى وقع بين الجهاز الفنى للمنتخب وإكرامى كان بسبب تصريحاتي التي أعلنت فيها جاهزية إكرامى رغم إعلانه هو إصابته وهو ما أغضبه".

وأضاف: "كنت مضطر لذلك لأن مواجهة منتخب المغرب فى دور الـ8 ببطولة كأس الأمم لم تكن سهلة ولا يجوز أن يعلموا بأن ليس لدينا سوى حارس مرمى واحد".

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وتابع ناجي: " ُجبرنا على الاعتذار لشريف إكرامي، كنا في موقف صعب، لم يكن لدينا سوى حارسين بعد إصابة أحمد الشناوي، وشعرت أنني جرحته، ولم أمانع الاعتذار له".

وأكمل: "تعرضت لهجوم كبير بسبب ضم شريف إكرامي لقائمة منتخب مصر في كأس العالم، رغم المطالبات بضم محمد عواد".

وأضاف مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق: "لا يمكن أن يهرب شريف إكرامي من مسئولية حراسة مرمى منتخب مصر، فالهروب ليس من صفاته".