ناجي يكشف سبب اقترابه من ترحيل عصام الحضري من معسكر كأس العالم بروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف أحمد نادي مدرب حراس نادي سموحة، إنه كان على وشك ترحيل عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، من معسكر المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا، لإنه كان "مبوز".

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "اون تايم سبورتس": "قررنا أن يكون محمد الشناوى الحارس الأساسى للمنتخب فى كأس العالم، وعندما علم الحضرى بالقرار "قلب وشه" فذهبت إليه وحذرته".

وأضاف: "في مباراة أوروجواي بكأس العالم، سقط الشناوي، فقررنا أن يقوك إكرامي بالتسخين لإن الحضري كان "مبوز".

واختتم ناجي تصريحاته: "قمت بالسيطرة على الحضري في كأس العالم لكي أجعل الجو العام على دكة البدلاء يكون جيداً، واتضبط بعد ما قلت له "اعدل بوزك"، ولا يقدر أحد أن يقول هذا الكلام للحضري غيري أنا".