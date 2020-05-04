أحمد ناجي يكشف واقعة اشتباك الحضري وجوزيه بالأيدي بأحد المعسكرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة، إن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، كان يكره شخصية عصام الحضري حارس الفريق السابق، مشيراً إلى أنهم اشتبكا في أحد المعسكرات بالأيدي.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "جوزيه كان يكره شخصية الحضرى ولكنه كان يعشق مستواه كلاعب".

وأضاف: "جوزيه قرر يسحب شارة القيادة من الحضري بعد ما "الانا" عنده عليت بزيادة والقرار دا كان بالإجماع بين الجهاز الفني كله".

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وتابع: "جوزيه كان يعرف شخصية الحضري جيداً من أول تعامل بينهم في معسكر البرتغال".

وواصل ناجي: "جوزيه قرر إن كل حارس "الحضري وأمير عبدالحميد واحمد فوزي" يلعب مباراة من الثلاث مباريات".

واختتم: "الحضري رفض وكان يريد أن يلعب الـ٣ مباريات، واحتد جوزيه عليه ووصل الأمر للاشتباك بالأيدي بينهم".