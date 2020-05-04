خطاب من اتحاد الكرة لكاف لإعلان عدم وجود نية لإلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أرسلت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خطابا للاتحاد الأفريقي "كاف"، للتأكيد على عدم وجود نية لإلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم. وتوقف بطولة الدوري منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. وأوضح مصدر باتحاد الكرة لـ"يلا كورة"، أن هناك خطة جاهزة تم وضعها لاستكمال الموسم. Advertisements وأكمل المصدر: "أوضحنا للكاف أن الخطة جاهزة، ولكن القرار في يد الدولة". وكان كاف خاطب الاتحادات المحلية لإعلان موقفها من استئناف المسابقات قبل يوم 5 مايو. وأقيمت 18 مباراة ببطولة الدوري، حيث يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 49 نقطة. وكان 13 ناديا اتفقوا على إلغاء الدوري، فيما رفضت بقية الأندية وطالبت بالانتظار وعدم التعجل باتخاذ قرار الإلغاء.

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