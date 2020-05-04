محمد الشناوي يشيد بحارس مرمى الزمالك

أشاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بزميله محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك. الزمالك. وظهر الشناوي في برنامج رامز مجنون رسمي المقدم عبر قناة إم بي سي مصر خلال شهر رمضان، وعند ظهور صورة أبو جبل أمام الشناوي قال: "حبيبي" في إشارة إلى الصداقة التي تجمعه بحارس مرمى الزمالك. بي سي مصر خلال شهر رمضان، وعند ظهور صورة أبو جبل أمام الشناوي قال: "حبيبي" في إشارة إلى الصداقة التي تجمعه بحارس مرمى الزمالك.

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