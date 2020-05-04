رامز جلال يسخر من محمد الشناوي حارس الاهلي

سخر الفنان رامز جلال من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. ويظهر الشناوي مع رامز جلال خلال برنامج الأخير المقدم عبر قناة إم بي سي مصر وذلك خلال شهر رمضان. قناة إم بي سي مصر وذلك خلال شهر رمضان. وقال رامز جلال تقديمه للشناوي ساخرا من طول قامته: "عمود نور داخل علينا". "عمود نور داخل علينا". وأضاف: "مش بالطول بس بالعقل، وربنا يسترها بعد المقلب". وكان محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر هو الأخر مع رامز وأثار جدلا واسعا بتصريحاته.

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