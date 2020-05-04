نابولي يحدد سعر فابيان رويز بعد اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

حددت إدارة نادي نابولي الإيطالي القيمة المالية المطلوبة للموافقة علي رحيل نجم الفريق فابيان رويز، في ظل الغهتمام الكبير الذي يحظي به الإسباني الشاب من عملاقي الكرة الاسبانية الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نابولي يستهدف الحصول علي 60 مليون يورو مقابل انتقال رويز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعي برشلونة لتقليل المقابل المالي المطلوب من نابولي، من خلال اقحام بعض اللاعبين في صفقة تبادلية مع النادي الإيطالي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية الأوروبية حالياً بسبب فيروس كورونا.

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