أحمد ناجي : قاطعت عصام الحضري لـ 3 سنوات بسبب هروبه من الأهلي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلي السابق، أنه علم بهروب عصام الحضري من النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة. وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية، " أقر واعترف أنني علمت بهروب عصام الحضري عن النادي الأهي وهو على متن الطائرة المتجهة إلى سويسرا". علمت بهروب عصام الحضري عن النادي الأهي وهو على متن الطائرة المتجهة إلى سويسرا". وأضاف" لم أتحدث مع عصام الحضري لمدة ثلاثة سنوات Advertisements بعد هذه الواقعة التي لا توصف إلا بالجريمة". بعد هذه الواقعة التي لا توصف إلا بالجريمة". وواصل مدرب حراس مرمى الأهلي السابق " عادت العلاقات مع عصام الحضري بعد أن اعتذر اللاعب عن جريمته". يذكر أن عصام الحضري هرب من النادي الأهلي في موسم 2008 إلى فريق سيون السويسري.

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