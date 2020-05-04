رئيس بايرن ميونخ يكشف كواليس مفاوضات تجديد عقد نوير

كشف هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني عن كواليس مفاوضات النادي لتجديد عقد مانويل نوير حارس مرمي الفريق.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: " لم أري أن مانويل نوير شخصاً جشعاً، وليس أمراً غريباً أن

يعرض أفكاره وطلباته".

وأضاف: " اذا كان يشعر أن صورته إهتزت أمام الرأي العام، فعليه أن يعلم جيداً أن إدارة بايرن ميونيخ لن تسمح بإلحاق أي ضرر به، نحن نريد

بقاءه معنا في السنوات المقبلة".

وأكمل رئيس بايرن ميونيخ: " نحن قادرون علي تمديد تعاقات لاعبينا المميزين، ودفع رواتب الموظفي كاملة، حتي في ظل أزمة فيروس كورونا".

واتم :" نحن من أنجح وأكثر الاندية إستقراراً حول العالم، لن تجد نادياً يجمع بين النجاح الرياضي والإدارة كما هو الحال في بايرن ميونخ".