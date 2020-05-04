وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً علي إقامة مباراة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بحضور جماهيري، بعد الموافقة علي طلب ناديي اتلتيك بلباو وريال سوسيداد بتأجيلها الي أجل غير مسمي، حتي تتمكن الجماهير من حضور اللقاء. الي أجل غير مسمي، حتي تتمكن الجماهير من حضور اللقاء. وأصدر الاتحاد بياناً رسمياً اليوم الاثنين، للعلان عن موافقته علي طلب الناديين، وتأجيل المباراة حتي تسمح الظروف الصحية بحضور الجماهير. طلب الناديين، وتأجيل المباراة حتي تسمح الظروف الصحية بحضور الجماهير. وأوضح الاتحاد في بيانه أنه توصل لإتفاق مع الناديين علي أن تلعب المباراة في موعد قبل مباراة نهائي الموسم المقبل، لعدم الدخول في أزمة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..الإتحاد الإسباني يوافق علي أقامة نهائي كأس الملك بحضور جماهيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.