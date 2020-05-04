وولفرهامبتون يحدد موعد استئناف التدريبات

كشفت تقارير صحفية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، حدد موعد عودته إلى التدريبات مرة أخرى وذلك يوم 11 مايو المقبل. وكان الاتحاد الإنجليزي علّق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى على إثر تفشي غير مسمى على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد ، لكن تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية استئناف منافسات الدوري الإنجليزي في يونيو المقبل. ووفقًا لشكبة سكاي سبورتس البريطانية، فإن نادي وولفرهامبتون وضع إجراءات صارمة لضمان سلامة اللاعبين. وبذلك ينضم نادي وولفرهامبتون إلى الأندية التي قررت استئناف التدريبات مرة أخرى وهي أرسنال ووست هام يونايتد وتوتنهام.

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