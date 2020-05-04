رياضة | حقيقة رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مصطفى فتحي نجم الزمالك موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من اللاعب بأنه تلقى الكثير من العروض من الأندية داخل مصر للإنضمام إليها في الموسم المقبل بالإضافة إلى رفضه عرضين من دول الخليج.

ويتمسك فتحي بالبقاء في صفوف القلعة البيضاء من أجل تعويض الموسم الماضي الذي غاب عنه خاصة أنه كان يعاني من كثرة الإصابات في الركبة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يتابع البرنامج التدريبي المحدد للاعبين في المنازل وأنه حريص علي معالجة الأخطاء التي يقعوا فيها من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية لجميع اللاعبين.