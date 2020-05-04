رياضة | هاينكس: أسعار اللاعبين تجاوزت حدود الأخلاق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر هاينكس: أسعار اللاعبين تجاوزت حدود الأخلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يوب هاينكس المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، أن أسعار اللاعبين تجاوزت حدود الأخلاق .

ويأتي ذلك في حوار أجراه مع مجلة "كيكر" الألمانية بمناسبة اقتراب عيد ميلاده الـ 75 والذي سيحتفل به يوم السبت القادم.

المدرب الذي قاد فريق بايرن ميونخ للثلاثية (لقب دوري الأبطال وكأس ألمانيا والدوري المحلي)، يعتبر أن الخيار الأمثل أمام الأندية لمواجهة عاصفة كورونا هو الاحتفاظ بما لديها من لاعبين وعدم الخوض في أي صفقات جديدة.

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فلاعب خط الوسط كاي هافارتز على سبيل المثال "لا بد له من البقاء في البوندسليجا، ولكن ليس مقابل مبلغ خيالي"، يقول هاينكس.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع المنصرم أكدت العديد من التقارير المحلية أن الطريق إلى ميونخ بات ممهدا أمام لاعب باير ليفركوزن، وتأكيدات من قبل النادي لم تصدر بعد. فيما تحاول أندية أوروبية أخرى التعاقد أيضا مع هافارتز.

وعلى خلفية القرار المنتظر من قبل السياسيين والمزمع الإعلان عنه بعد غد الأربعاء (السادس من مايو) حول استئناف منافسات الدوري المحلي، اعتبر هاينكس في حواره هذا مع كيكر أن مباريات دون جمهور ورغم أنها غير جيدة فإنها تمثل الحل الوحيد المتبقي أمام الأندية لتجاوز الأزمة إلى ما بعد موسم الصيف.

وختم: "وعندها على المسؤولين أن يفهموا أنه من المحتمل جدا أن يشهد الموسم القادم برمته مباريات دون جمهور".