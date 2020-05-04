رياضة | أمير مرتضي يُهاجم رضا عبد العال ويرد على هروب "كهربا والنقاز"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضي يُهاجم رضا عبد العال ويرد على هروب "كهربا والنقاز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بالرد على ما أثاره رضا عبد العال لاعب الأهلي والأبيض الأسبق، بشأن رحيل التونسي حمدي النقاز ومحمود عبد المنعم كهربا عن صفوف الأبيض.

وأكد أمير في تصريحات تلفزيونية، "مثلما حملتني مسؤولية هروب حمدي النقاز أو محمود كهربا من الزمالك، فيجب أن تعطيني حقي في ضم أحمد سيد زيزو بـ 200 ألف يورو، وزميله أشرف بن شرقي بـ 400 ألف دولار ، ومازال عمره 25 عامًا ويمثل إضافة للفريق".

وأشار أمير مرتضى، "نحن نجحنا في ضم زيزو وبن شرقي بهذه المبالغ، وفي المقابل تعاقد الأهلي مع حسين الشحات بـ 78 مليون جنيه".

جدير بالذكر أن الأهلي كان تعاقد مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتي في يناير 2019، بينما رحل النقاز وكهربا عن الزمالك بعد أزمات مع الإدارة، بشأن تجديد العقود وتأخر المستحقات.