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رياضة | رابطة الليجا تزف بشرى سارة بشأن عودة النشاط الكروي في إسبانيا

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الليجا تزف بشرى سارة بشأن عودة النشاط الكروي في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن عودة دوري الدرجة الأولى الإسباني "لاليجا" في الموسم الجاري.

وأعلنت رابطة لكرة القدم اليوم الاثنين، أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس .

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

وعبرت الرابطة عن أملها في استئناف الموسم المتوقف منذ منتصف مارس الماضي، في شهر يونيو المقبل.

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