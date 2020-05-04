رياضة | تفاصيل فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن رحيل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني فشل وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن كيليان مبابي طلب من إدارة ناديه الفرنسي السماح له بالرحيل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي شعر بخيبة أمل كبيرة بعد الإقصاء الأوروبي على يد مانشستر يونايتد في الموسم الماضي لذلك كان قد اتخذ قراره بالرحيل.

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وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت طلب النجم الفرنسي في الصيف الماضي وأخبرته بأنه حجر أساس في مشروع النادي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مبابي يعلم تمامًا بأنه من الصعب المنافسة على الكرة الذهبية إذا لم يتمكن من رفع كأس بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن رغبة مبابي في الإنضمام إلى ريال مدريد مازالت موجودة، حيث يرفض النجم الفرنسي تجديد عقده مع ناديه الفرنسي والذي ينتهي في 2022.