رياضة | 3 صفقات على طاولة الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 صفقات على طاولة الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك في الفترة الماضية بقوة للدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة مع بداية شهر يونيو القادم.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق بصفقات معينة في الصيف القادم.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك إلى مسئولي الفريق أنه يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط والهجوم في الصيف القادم.

Advertisements

ويوجد حتى الآن 3 صفقات أساسية على رادار نادي الزمالك في الصيف القادم لتدعيم الفريق.

ويرغب النادي الأبيض في ضم كل من أحمد أيمن منصور ظهير بيراميدز وطاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ووليد الكرتي نجم الوداد المغربي.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.