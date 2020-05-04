رياضة | آخر تطورات الأزمة الصحية لنجم برشلونة السابق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات الأزمة الصحية لنجم برشلونة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث روب يانسن، مدير أعمال رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، عن آخر تطورات إصابة نجم برشلونة السابق، متوقعا أن يغادر كومان المستشفى اليوم الاثنين، بعد تعرضه لمشكلة في القلب.

وأضاف يانسن، أن حالة كومان (57 عاما)، مستقرة بعد تركيب دعامتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية.

وكان كومان، نقل إلى المستشفى من منزله في العاصمة الهولندية أمستردام، أمس الأحد، بعد شعوره بأعراض مرضية عقب جولة على الدراجة صباحا.

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وتمنى الاتحاد الهولندي لكرة القدم لكومان الشفاء العاجل قائلا: "كانت هذه (التطورات) بمثابة صدمة، لكنه لحسن الحظ أفضل كثيرا الآن".

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين، وقاده للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان المدافع الدولي السابق (كومان)، الفائز بكأس أوروبا كلاعب مع أيندهوفن وبرشلونة، مدربا لإيفرتون الإنجليزي قبل أن يتولى مسؤولية تدريب المنتخب الهولندي.