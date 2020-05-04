رياضة | الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمسك النادي الأهلي، بالحصول على عرض مناسب على سبيل الإعارة لرحيل صالح جمعة لاعب الفريق، وعدم التفريط في خدماته مجانًا.

وطالب النادي الأهلي، من لاعبه الحصول على عرض مناسب لإعارته، ورفض الرحيل على سبيل البيع النهائي، حتى يتم تسهيل خروجه بالموسم الجديد.

وكان صالح جمعة، خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي أكد عدم الحاجة لخدمات اللاعب بالموسم المقبل.