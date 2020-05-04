رياضة | السيارات ستتحدث إلى بعضها لتقلل من الأخطاء البشرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السيارات ستتحدث إلى بعضها لتقلل من الأخطاء البشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت فولكس واجن مؤخرًا طراز جولف 2020 بتقنية V2X المميزة التي تسمح لمختلف سيارات جولف الجديدة بالتواصل مع بعضها البعض، في خاصية هي الفريدة والخاصة من نوعها، تساهم بشكل خاص في مجال صناعة السيارات وارتباطها بالذكاء الاصطناعي.

ماذا تعني تقنية V2X

تقنية V2X هي اختصار لكلمة Vehicle-to-everything، وتعني "اتصال المركبة بكل شيء"، ويشمل ذلك الإتصال بالسيارات الأخرى، إضافة الى البنية التحتية، مثل إشارات المرور في المدن وشبكات الإنترنت وحتى الأجهزة الذكية والمشاة وشبكات الكهرباء.

ما الفائدة من هذه التقنية

هناك أسباب جعلت شركات السيارات مهتمة بهذه التقنية، أبرزها أنها قادرة على منع عدد كبير من الحوادث، حيث أن قدرة سيارتك على التواصل مع سيارات أخرى يسمح لها بمعرفة أشياء يستحيل عليك أن تعرفها أنت، على سبيل المثال سيمكن لسيارتك أن تتبادل معلومات في جزء من الثانية مع سيارة أخرى، كي تتوقف إحداهما بشكل إجباري حتى تسمح للثانية بالمرور بسلامة على إحدى التقاطعات، وبذلك يتم تفادي أي حادث.

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كيف يمكن للسيارات التواصل مع الهواتف الذكية

يمكن لسيارتك إضافة للخاصيات السابقة أن تتصل بهواتف المشاة الذكية، وسيمكنها ذلك أن تعرف سرعة أحد المشاة واتجاهه، وبذلك يتم تنبيه السائق بأنه يجب أن يزيد أو يبطئ من سرعته لتفادي الاصطدام بأحد المشاة.

الاتصال بإشارات المرور

ستكون سيارتك قادرة على الاتصال بإشارات المرور وشبكة معلومات المرور، وبذلك يمكن لنظام السيارة أن يحدد لك أفضل طريق يمكنك أن تسلكها، وذلك بناءً على الطرق الأقل ازدحاماً والأسرع من حيث إشارات المرور، وفقًا لتحديثات البيانات المستمرة.

كما سيتم إظهار عدد الثواني المتبقية حتى فتح الإشارة أمامك كي لا تنطلق مبكراً أو متأخراً، وذلك عبر شاشة العدادات أمامك، مما يساهم في تقليل خطر الاصطدام أو أن تضطر لأخذ مخالفة مرورية.