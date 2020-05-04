رياضة | الكشف عن 10 إصابات جديدة بكورونا.. الكرة الألمانية تواجه شبح الإلغاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن 10 إصابات جديدة بكورونا.. الكرة الألمانية تواجه شبح الإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصبح استئناف منافسات الكرة الألمانية في خطر، بعدما أعلنت رابطة الدوري الألماني أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في أندية الدرجتين الأولى والثانية التي تستعد لاستئناف المنافسات في مايو الحالي، كشفت 10 حالات إيجابية.

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصا تم إجراؤه في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين.

وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما.