رياضة | يوفنتوس يتلقى أنباء سارة بشأن رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتلقى أنباء سارة بشأن رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي يوفنتوس أنباء سارة اليوم الإثنين بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن أزمة كريستيانو رونالدو للعودة إلى يوفنتوس قد انتهت أخيرا، بعدما نجحت طائرته الخاصة في الهبوط في ماديرا البرتغالية، التي يقضي فيها "الدون" فترة العزل الصحي.

وكانت الطائرة موجودة في مدريد، ما ألزمها بقيود الطيران التي فرضتها السلطات الإسبانية إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ورفضت السلطات الإسبانية إعطاء الإذن للطائرة بالإقلاع مرتين أمس الأحد، قبل أن يسمح لها بذلك في وقت لاحق، وفقا لتقارير إعلامية إسبانية وإيطالية.

وأشارت مصادر مهتمة بعالم الطيران، أن طائرة خاصة من طراز "جولفستريم جي 200 غالاكسي"، قد مرت من فوق العاصمة الإسبانية، ويرجح أن تكون خاصة برونالدو، الذي يملك ذات الإصدار من الطائرة الفارهة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مشكلة رونالدو قد تم حلها، واللاعب على أتم الاستعداد للعودة إلى يوفنتوس الإيطالي، مع بدء الحكومة الإيطالية تسهيلات لعودة التدريبات بدءا من اليوم الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو سيخضع لفترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، فور عودته إلى إيطاليا، وذلك كإجراء احترازي للتأكد من سلامة النجم البرتغالي وعدم إصابته بكورونا.