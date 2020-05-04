رياضة | السد العالى - أرقام محمد أبوجبل مع الزمالك هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السد العالى - أرقام محمد أبوجبل مع الزمالك هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُقدم محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مستوي مميز قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي وباء كورونا مما جعله الحارس الأساسي للقلعة البيضاء بجانب ضمه للمنتخب الوطني الأول. وكان أبوجبل قد ساهم فى تتويج الزمالك ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي على حساب كل من الترجي التونسي والأهلي، وكان أحد أفضل اللاعبين فى المباراتان. Advertisements وساهم أبوجبل فى صعود الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بعد الفوز على الترجي التونسي. ماذا قدم محمد أبوجبل مع الزمالك؟ شارك أبوجبل هذا الموسم فى 16 مباراة ساهم فى الحفاظ على شباكه نظيفة فى 8 مناسبات ودخل مرماه 9 أهداف.

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