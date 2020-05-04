رياضة | اتحادة جدة في ورطة بسبب "جوناس"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحادة جدة في ورطة بسبب "جوناس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن جوناس لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، ينوي تقديم شكوى للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي السعودي.

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن اللاعب كان وقع اتفاقاً داخلياً مع الاتحاد يلزمه بصرف مستحقاته المالية، رغم عدم قيده في قائمة الفريق الأول، والتي تضم 30 لاعباً، خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

وكان جوناس وقع لنادي الاتحاد لمدة ثلاث سنوات عام 2018، في عهد مجلس إدارة الرئيس السابق نواف المقيرن، حيث ينتهي عقده منتصف عام 2021.

يذكر أن رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، كشف في تصريحات إذاعية أخيرة أن النادي يواجه عجزاً مالياً تخطى 200 مليون ريال سعودي.