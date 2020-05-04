رياضة | صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن أزمة الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة بشأن مستقبله مع النادي في طريقها للحل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع ندومبيلي، مقابل الاستغناء عن إيفان راكيتيتش.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سوف يدفع مبلغ مالي بالإضافة إلى عرض خدمات راكيتيتش، لأن قيمة النجم الفرنسي أعلى من الكرواتي.

وأتمت الصحيفة، أن رغبة اللاعب هي التي ستحسم انتقاله لبرشلونة.