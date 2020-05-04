رياضة | نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نجم بيراميدز اف سي الانتقال إلى نادي الزمالك في الفترة القادمة، وذلك بعد فترة ناجحة قضاها داخل فريقه الحالي.

وقال طارق يحيى، الإعلامي بقناة الزمالك، عبر برنامج زملكاوي، أنه جرى اتصال هاتفي بينه وبين عمر جابر بشأن العودة إلى الزمالك.

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وأكد أنه يتمنى العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، ونفى ما تداول عن المقابل المالي الذي يتقاضاه مع ناديه الحالي.

وتابع أنه يريد العودة إلى الزمالك وإذا حدث ذلك سيكون عن طريق المفاوضات بين إدارة الزمالك وبيراميدز.

وأتم إنه عمر جابر نفى عدم وجود أي مفاوضات رسمية حتى الآن من جانب الزمالك، وبالتالي فكل ما أثير حول رفضه العودة لبيته ليس صحيح.