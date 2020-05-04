رياضة | 100 مليون يورو لإتمام صفقة بوجبا مع الملكي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر 100 مليون يورو لإتمام صفقة بوجبا مع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي أن نادي مانشتسر يونايتد، طلب مبلغ 100 مليون يورو على الأقل، من أجل تعاقد فريق منافس مع الفرنسي بول بوجبا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكشف تقرير صحيفة ""موندو ديبورتيفو" الإسبانية "، أن نادى ريال مد ريد الإسبانى قرر تجهيز مبلغ 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير، أن المبلغ الذي طلبه النادي الملكى لا يتناسب مع ما يطلبه مانشستر يونايتد، الذي يريد 100 مليون على الأقل، لتبقى الإشكالية في فارق الـ20 مليون يورو، التي لا يتنازل عنها يونايتد الإنجليزي مقابل بول بوجبا.

