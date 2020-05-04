جاريث بيل يكشف عن أسوأ شريك له في رياضة الجولف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد النجم الويلزي، جاريث بيل، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من أكثر اللاعبين الذين يمارسون رياضة الجولف، كونه يستغل جميع أوقات فراغه لممارستها حتى في ظروف العزل الصحي.

جاريث بيل كشف خلال تصريحات له أن زميله الكرواتي في فريق ريال مدريد، لوكا مودريتش، هو أسوأ شريك لعب معه رياضة الغولف.

Advertisements

اللاعب رد عن سؤال حول أسوأ شريك لعب معه الجولف قائلا: أسوأ شريك لعبت معه الجولف هو لوكا مودريتش، في أحد الأيام بقيت معه في الفندق، ولم يكن لدينا ما نفعله، وكان هناك ملعب للجولف وملعب للتدريب. لذا اقترحت عليه اللعب.

بيل، المعروف بعشقه لرياضة الجولف أضاف، وقف مودريتش ممسكا بعصا الجولف، لكنه لم يكن يعرف حتى كيف يمسكها بشكل صحيح.. أدار ظهره وضرب الأرض دون أن يلمس الكرة، أعتقد أنه قام بـ20 محاولة ونجح في ضرب الكرة مرة واحدة فقط، بعد ذلك استسلم، في اليوم التالي أخبرني مودريتش بأن ظهره يؤلمه بشدة.

بيل كان قد ألمح في وقت سابق، إلى إمكانية انتقاله للدوري الأمريكي، كما قال إن مودريتش هو أقرب لاعب إليه في ريال مدريد.