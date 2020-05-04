الامارات | من هو الفريق الأكثر جماهيرية في الدوري.. صوت للشارقة أو الوصل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفريق الأكثر جماهيرية في الدوري.. صوت للشارقة أو الوصل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مايو 2020

يبدأ اليوم الأثنين عند الساعة الثامنة مساء الدور نصف النهائي لتحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي ويجمع الوصل والشارقة لتحديد الفريق الصاعد إلى التصويت النهائي ومقابلة الوحدة في المباراة النهائية ويستمر التصويت 18 ساعة ويبدأ غداً الثلاثاء التصويت النهائي.

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وكان الشارقة قد نجح في تخطي النصر بالدور ربع النهائي بينما نجح الوصل في تخطي العين خلال تصويت تاريخي شهد مشاركة أكثر من 175 ألف.

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