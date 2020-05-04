شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتوقع عجزًا ماليًا في الأعوام المقبلة جراء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط الاتحاد الإنجليزي لكرة‭‭ ‬‬القدم لتخفيض ميزانيته السنوية بواقع 75 مليون جنيه إسترليني (93.20 مليون دولار)، تحسبا لعجز محتمل بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني خلال الأعوام الـ4 المقبلة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

كما حذر رئيس مجلس إدارة الاتحاد جريج كلارك، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، من خلال خطاب نشره الموقع الرسمي للاتحاد على الإنترنت، من أن غياب الجماهير عن مدرجات الملاعب ربما يستمر لفترة طويلة.

وقال كلارك: «وافق مجلس الإدارة على أن التخفيض‭‭ ‬‬المعقول للميزانية السنوية سيكون بواقع 75 مليون جنيه إسترليني».

وأضاف المسؤول: في أسوأ سيناريو محتمل سيكون هذا ضروريا خلال الأعوام الـ4 المقبلة، لمواجهة عجز تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه إسترليني«.

وأردف: «بالتأكيد سيكون لهذا تأثير على الكثير من خططنا مع تأثر كل جانب من جوانب اللعبة وكذلك المشاريع التي نهتم بها جميعا. ليس هناك سبيل آخر وأطلب منكم جميعا المساعدة في إعداد الخطة المعدلة».

وتوقف النشاط الكروي للمحترفين في إنجلترا منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، والذي تسبب في وفاة أكثر 28500 شخص في بريطانيا حتى الآن.

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