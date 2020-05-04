شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تبحث طلب سموحة بتمديد إعارة ناصر ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُناقش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طلب نادي سموحة الخاص بتمديد إعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق لموسم جديد، عقب انتهاء اعارته للفريق السكندري نهاية الموسم الجاري.

ولم يبدي فايلر قراراً نهائياً بخصوص ناصر ماهر سواء باستعادته أو تجديد إعارته، في الوقت الذي استقر المدرب السويسري على عودة الثلاثي المعار أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدي بعد تألقهم اللافت خلال مدة الإعارة.

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وطلب فرج عامر رئيس نادى سموحة شراء ناصر ماهر نهائياً من الأهلى أو تجديد الإعارة لمدة موسم آخر لتستطلع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى رأى رينيه فايلر والذي لم يعلن قراره النهائي حتى هذه اللحظة.

على صعيد متصل، يحاول مسئولو الأهلي استغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة حيث يدرس الأهلى فى الاستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبى الفريق الذى ينى الاستغناء عنهم فى إبرام صفقات من أندية أخرى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.