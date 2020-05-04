شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: تعلمت من شريف إكرامي فلسفة أفادتني في التعامل مع جميع الحراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق بشريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلى السابق ومنتخب مصر، قائلا : عقلية شريف إكرامى مختلفة عن أقرانه من اللاعبين وتعلمت منه بشكل شخصى بعض الأمور فى التعامل مع بعض اللاعبين .

واستطرد قائلا : علاقتي بشريف إكرامى جيدة والخلاف الذى وقع بين الجهاز الفنى للمنتخب وإكرامى كان بسبب تصريحاتي التي أعلنت فيها جاهزية إكرامى رغم إعلانه هو إصابته وهو ما أغضبه ولكنى كنت مضطر لذلك لأن مواجهة منتخب المغرب فى دور الـ8 ببطولة الجابون لم تكن سهلة ولا يجوز أن يعلموا بأن ليس لدينا سوى حارس مرمى واحد واعتذرنا لشريف إكرامى بعدها