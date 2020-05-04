شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: الحضري اشتبك مع جوزيه بالأيدي بسبب الرغبة بالمشاركة دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى والأهلى السابق، عن حقيقة الخلاف بين عصام الحضرى ومانويل جوزيه، قائلا : "جوزيه كان يكره شخصية الحضرى ولكنه كان يعشق مستواه كلاعب".
وأضاف ناجى عبر تصريحات إعلامية، أن الحضرى اشتبك مع مانويل جوزيه فى إحدى المعسكرات بـ"الإيد" بسبب مشاركة الحضرى من عدمها وقال جوزيه لنا صراحة "هولع شمعة على قبره".
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