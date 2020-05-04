شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: أتدخل في حياة أولادي الكروية بالتدريبات.. وابنى يعشق ساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق ، "اتدخل في حياة أولادي الكروية من خلال التدريبات وفنياً ".

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة ، أن يوسف ابنه الأكبر يلعب في مركز الوسط المدافع ويحب فرجانى ساسي كثيرا، ويري أن أسلوب لعب التونسي هو الأهم ولكنى أحاول اقنعه بأن هناك الأفضل على الرغم أن ساسي لاعب كبير .

وأكد نجم الزمالك السابق، أن لديه 3 أبناء وجميعهم لاعبين كرة في مدارس الناشئين، مالك 8 سنوات وطلب منى عدم اتفرج عليه تانى، كما أن ياسين يلعب في مركز الجناح ويوسف يلعب في الوسط المدافع وهو الأكبر شبها لأيمن عبد العزيز، مشيدا بمستوي أيمن ابن شقيقه أمير مواليد 2006 ، مؤكدا انه يلعب فى مركز المهاجم .