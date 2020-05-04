شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : الرباط الصليبي حرمنى من الانضمام لمارسيليا الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، إن واقعة إبراهيم حسن في مباراة القمة لا تستحق الطرد لإنه التحام مشروع وموجود في كرة القدم .

وأضاف في تصريحات إذاعية لإذاعة الشباب والرياضة قائلا : "إبراهيم حسن كان بخير بدليل أنه لعب في التقسيمة بعد المباراة والحكم كان غريب لأنه طردني قبل أن يطمئن على المصاب ".

واختار عبد العزيز مباراة بازل في بطولة دوري أبطال أوروبا التي فازوا فيها على الفريق صاحب الأرض ، بهدفين وخسروا بالهدف الفضى لعدم خبرتهم وكان المدرب وقتها كريستان جروس قائد بازل ، وكان من المقرر ان انتقل الى مارسيليا الفرنسي ولكنى أصيبت بالرباط الصليبي حينها وخضعت للعلاج 6 شهور

وعن مفاوضات الأهلى معه أكد أيمن أن الخطيب وعدلى القيعي تواصلا معه هاتفيا في 2008 بعد وفاة والده 3 مرات على تليفون تامر النحاس وكيله إلا أنه اعتذر للخطيب وقال له طول عمرى زملكاوى.

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واستكمل أيمن عندى طموح أكون رئيس نادى الزمالك وأعمل في الكادر الادارى خاصة عندما يتقدم بي العمر لأنى تحملت المسئولية لاعبا ومدربا .

ويري أيمن عبد العزيز أن أفضل لاعب في مصر يستحق 5 مليون جنيه فقط ولا أكثر من أمثال الفئة الأولى عبد الله السعيد وطارق حامد ودونجا .

وتابع أيمن عبد العزيز، أنا مع عودة الدوري في الوقت الحالي للوفاء بالتزمات المادية والمالية للرعاة والأندية واللاعبين فى محاولة لموسم استثنائى لاستكمال الدوري ونعتبر أولى المباريات مباريات ودية حتى نصل بالمستوى المطلوب وفى النهاية يبقي قرار الدولة والظروف الصحية هي الأهم .