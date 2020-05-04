شكرا لقرائتكم أحمد ناجي : الحديث حول تعيين الحضرى مدرب لحراس المنتخب مع البدرى "فشل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى والمنتخب السابق الحديث حول تدريب عصام الحضرى لحراس مرمى منتخب مصر مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدري . وأضاف ناجي، عبر تصريحات إعلامية مع شوبير، قائلا : "الحضرى واحد من أفضل حراس مرمى فى القارة الأفريقية وأفضل حارس مرمى فى مصر ومصنف عالميا ولكن التدريب أمر مختلف تماما - على حد قوله ". Advertisements واستطرد أحمد ناجي، "أنه هدد عصام الحضرى بالاستبعاد بعد ما أعلن الحارس غضبه من مشاركة محمد الشناوي أساسيا فى المونديال، وقولت له "اعدل بوزك ".

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