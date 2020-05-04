شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: أنا أول لاعب مصري يحصل على بطولة في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، إنه بدأ رحلة احترافه في كوجالى التركى سنة 2000 وكان متواجدا أحمد حسن ومدحت عبد الهادى ولعبت مع حسن 6 شهور فقط وأكملت سنة وفزنا بكأس تركيا وكنت أول للاعب مصري يحصل على بطولة في أوروبا .

وأضاف عبد العزيز في تصريحات إذاعية، أن تجرتة احترافى استمرت 8 سنوات متواصلين ثم 3 متقطعين عدت إلى مصر في 2008 ثم سافرت مرة اخري.

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وواصل أيمن عبد العزيز ، "اتدخل في حياة أولادي الكروية من خلال التدريبات وفنياً "، قائلا: إن يوسف ابنه الأكبر يلعب في مركز الوسط المدافع ويحب فرجانى ساسي كثيرا، ويري أن أسلوب لعب التونسي هو الأهم ولكنى أحاول اقنعه بأن هناك الأفضل على الرغم أن ساسي لاعب كبير .

وأكد نجم الزمالك السابق، أن لديه 3 أبناء وجميعهم لاعبين كرة في مدارس الناشئين، مالك 8 سنوات وطلب منى عدم اتفرج عليه تانى، كما أن ياسين يلعب في مركز الجناح ويوسف يلعب في الوسط المدافع وهو الأكبر شبها لأيمن عبد العزيز، مشيدا بمستوي أيمن ابن شقيقه أمير مواليد 2006 ، مؤكدا انه يلعب فى مركز المهاجم .