شكرا لقرائتكم شطة: اتمنى استكمال الدوري.. والأهلي البطل حال الغاء المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى عبد المنعم شطة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن يتم استئناف النشاط الكروي من جديد ، مبدياً اندهاشه من اعتراض بعض الأندية على استكمال الدوري هذا الموسم ، مؤكداً أن السبب في ذلك أما خسارة اللقب أو لتجنب الهبوط.

وقال شطة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"الأهلي والمقاولون يرغبان في استمرار الدوري بينما كل الأندية المُهددة ترغب في الغاؤه.. وأرى أن استمرار الدوري أفضل لكي يحصل اللاعبين على حقوقهم وكذلك العمالة التي تعمل في كرة القدم"

Advertisements

وأكد شطة أن مرتبات اللاعبين في دوري الدرجة الثانية والثالثة تقدر بحوالي 2000 جنية في الشهر وبالتالي لن يجدوا "قوت" يومهم حال الغاء المسابقات.

وأضاف شطة أن الحالة الصحية هي الفيصل ولا ضروري للاستعجال خاصة وأن بإمكاننا لعب الدوري حتى شهر سبتمبر المقبل خاصة وأن هناك احتمال كبير لتأجيل بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة.

وشدد شطة على أنه في حالة الغاء المسابقة لابد أن يتم اعتبار الأهلي فائزاً بالدوري كما حدث في الدوري الفرنسي على أن يتم تصعيد فريقين بشكل استثنائي ويتم الغاء الهبوط هذا الموسم، معلقاً :"في حالة الغاء المسابقة في مصر أو المغرب سيتم بشكل كبير الغاء الأدوار النهائية في بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال افريقيا وهو الأمر الذي يعني ضياع جهود إدارات الأندية عن كل الموسم الحالي واهدار الملايين على الاتحاد الافريقي الكاف.