شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: علمت بهروب الحضري لسويسرا وهو في الطائرة وقاطعته 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى والاهلى السابق، أنه لم يكن على علم بهروب عصام الحضري لسويسرا .

وأضاف ناجي فى تصريحات إعلامية مع أحمد شوبير قائلا : لم أكن أعلم بسفره إلا أثناء وجوده فى الطائرة وقررت مقاطعته تماما بعد ذلك واستمرت القطيعة لمدة ثلاثة سنوات قبل اعتذاره عن هروبه والتي وصفها بأكبر غلطة في حياته

وعن مشاركته أمام السعودية : لم أجامله وكوبر هو صاحب القرار بمشاركته بينما كانت مشاركة الشناوى فى أول مباراتين منطقية

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