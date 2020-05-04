شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: لم أجامل الحضري بضمه للمنتخب في مونديال روسيا وهددته بالترحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى والأهلى السابق، أنه هدد عصام الحضرى بالاستبعاد بعد ما أعلن الحارس غضبه من مشاركة محمد الشناوي أساسيا فى المونديال، وقولت له "اعدل بوزك ".

وأضاف ناجي فى تصريحات إعلامية مع أحمد شوبير قائلا : لم أكن أعلم بسفره من الأهلى إلا أثناء وجوده فى الطائرة وقررت مقاطعته تماما بعد ذلك واستمرت القطيعة لمدة ثلاثة سنوات قبل اعتذاره عن هروبه والتي وصفها بأكبر غلطة في حياته.

وعن مشاركته أمام السعودية : لم أجامله وكوبر هو صاحب القرار بمشاركته بينما كانت مشاركة الشناوى فى أول مباراتين منطقية .

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