شكرا لقرائتكم السقا : أيمن عبد العزيز وأحمد فتحى وطارق حامد أرجل لاعبين في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الظاهر السقا ، نجم منتخب مصر السابق ، "أنا مكنتش بأحب أيمن عد العزيز في الأول بسبب الخشونة والعنف وطريقة لعبه" . وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: " أيمن لاعب مجرم وعنيف وأنا بأشوف أن الثلاثى أيمن عبد العزيز وأحمد فتحى وطارق حامد من أرجل اللاعبين في مصر". Advertisements واستبعد السقا عودة الدوري في ظل الظروف والإجراءات الاستثنائية الحالية قائلا إن عودة الدوري ستكون صعبة جدا وفي نهاية هي كرة قدم وسلامة اللاعبين الأهم وضغط المباريات ستكون سببا في إصابة الكثير من اللاعبين لان ثقتى في حفاظ اللاعب المصري على نفسه صفر.

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