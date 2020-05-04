شكرا لقرائتكم أمير عبد العزيز: أيمن شقيقي يقاتل على الكرة وأخدت منه 1000 دولار رهان في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عبد العزيز، المدرب المساعد في نادى الزمالك ، أن شقيقه أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق ليس عنيف ولكن عنده قلب ويلعب برجولة ويقاتل على الكرة ولا يتسبب في أذى لأى لاعب .

وأضاف أمير في مداخلة لإذاعة الشباب والرياضة خدت 1000 دولار من أمير في تركيا رهان ، كنت واقف عنده في البلكونة في تركيا وراهنته انط في التلج واخد منه الفلوس ووافق فلبست بسرعة ونطيت في التلج.

أكد أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، أن فريق فنربخشة التركي قرر شراء النجم الأرجنتني أورتيجا بدلا منه بمبلغ 20 مليون يورو حيث استفادوا ماديا وقاموا بيبع تي شترتات بـ 21 مليون يورو.