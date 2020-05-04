شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: فنربخشة اشتري أورتيجا بدلا منى واتعلمت اللغة التركية بالمعايشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، أن فريق فنربخشة التركي قرر شراء النجم الأرجنتني أورتيجا بدلا منه بمبلغ 20 مليون يورو حيث استفادوا ماديا وقاموا بيبع تي شترتات بـ 21 مليون يورو.

وقال عبد العزيز في تصريحات إذاعية، إنه لعب لفريق كوجالى في البداية بعدما اشتراه بـ 600 الف دولار ، وسرعان ما تقدم فريق فنربخشة التركي بعرض لشرائى بعد أول موسم حيث كنت مميز إلا أن النادى كان مغالا في مطلباه المادية .

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وواصل لاعب الزمالك السابق: "تعلمت اللغة بسرعة عن طريق المعايشة ، وكنت اترجم للأجانب من تركي إلى إنجليزي".

وتابع أيمن عبد العزيز ، أنه بدأ رحلة احترافه في كوجالى التركى سنة 2000 وكان متواجدا احمد حسن ومدحت عبد الهادى ولعبت مع حسن 6 شهور فقط وأكملت سنة وفزنا بكاس تركيا وكنت اول للاعب مصري يحصل على بطولة في أوروبا، قائلا: "تجرتة احترافى استمرت 8 سنوات متواصلين ثم 3 متقطعين عدت الى مصر في 2008 ثم سافرت مرة اخري".