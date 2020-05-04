شكرا لقرائتكم ناجى : أحمد الشناوي محتاج حد يسيطر عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق أن أحمد الشناوى لاعب نادي بيراميدز يحتاج لسيطرة خاصة على عكس شريف إكرامى على سبيل المثال، قائلا : عقلية شريف إكرامى مختلفة عن أقرانه من اللاعبين وتعلمت منه بشكل شخصى بعض الأمور فى التعامل مع بعض اللاعبين ولكن أحمد الشناوى يحتاج لسيطرة خاصة على عقليته ومن النادر أن يرد على هاتفه على سبيل المثال

واستطرد قائلا : علاقتي بشريف إكرامى جيدة والخلاف الذى وقع بين الجهاز الفنى للمنتخب واكرامى كان بسبب تصريحاتي التي أعلنت فيها جاهزية إكرامى رغم إعلانه هو إصابته وهو ما أغضبه ولكنى كنت مضطر لذلك لأن مواجهة منتخب المغرب فى دور الـ8 ببطولة الجابون لم تكن سهلة ولا يجوز أن يعلموا بأن ليس لدينا سوى حارس مرمى واحد واعتذرنا لشريف إكرامى بعدها