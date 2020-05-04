شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: عملت فى الأهلى بالصدفة وإكرامي مازال يعاملني بفتور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة الحالى والأهلى السابق، أنه عمل داخل النادي الأهلي بالصدفة، قائلا : "صالح سليم شاهدني فى النادي صدفه وعرض عليا العمل بشكل فوري".
وعن عمله مع الفريق الأول قال عبر تصريحات إعلامية مع شوبير: " لم أسعى لها أبدا" ، مؤكدا أنه لا يكن لإكرامى سوى كل احترام وتقدير ولكن الفتور القائم يأتي من جانب إكرامى وليس هو - على حد قوله .
وعن رحيله من الأهلى قال ناجى : قرار رحيلى من النادي الأهلى كان طبيعي ومنطقى خاصة فى ظل خلافي مع ثابت البطل بسبب حسن كرم مدرب حراس مرمى الفريق حينها الذي كان على خلاف دائم مع البطل وقرر مشاركتي إلى أن عاد محمود الجوهرى مرة أخرى لقيادة الفريق وقرر استبعادي.
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